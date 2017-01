Petrovic: ‘Kastaneer is gewoon een gouden jongen en vandaag een groot gemis voor ons’

DEN HAAG - Het gemis van smaakmaker Gervane Kastaneer was zaterdagavond groot in het verloren duel tegen PEC Zwolle. De aanvaller van ADO Den Haag zette zijn ploeg al na tien minuten spelen op voorsprong, maar raakte niet veel later geblesseerd aan zijn oog. ‘Kastaneer is een gouden jongen en vandaag gewoon een groot gemis voor ons’, aldus Petrovic.

Kastaneer drukte in de beginfase flink zijn stempel op de wedstrijd. Volgens Petrovic is hij belangrijk voor het elftal. 'Aan het begin hebben wij wat opmerkingen over hem gehad. Over zijn maniertjes. Maar dat hoort bij zijn leeftijd. Het is een fantastische jongen met een groot hart en hij maakt een gewoon een fantastisch doelpunt.'Na een flinke discussie langs de lijn werd de jonge aanvaller, tot groot ongenoegen van hemzelf, uit voorzorg gewisseld vanwege zijn oogblessure. Later moest hij naar het ziekenhuis, maar zelf wilde hij gewoon doorspelen. ‘Dat zegt genoeg over hem, maar het was gewoon niet verstandig volgens de dokter’, vertelt Petrovic daarover.De situatie bij ADO wordt door de nederlaag steeds penibeler. Na afloop heeft de oefenmeester zijn gezicht niet laten zien in de kleedkamer. 'Ik ben naar mijn kantoor gegaan om kalm te worden. Iedereen heeft het gewoon moeilijk. We moeten het morgen gaan bespreken en kijken hoe we verder gaan.'