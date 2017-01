Balende Schaken: ‘Ik zie vanaf minuut vijftien jongens gewoon verstoppertje spelen’

DEN HAAG - Een dure nederlaag, zo kan de verliespartij van ADO Den Haag tegen PEC Zwolle het best genoemd worden. De equipe van coach Zeljko Petrovic zag de directe concurrent in het hol van de leeuw winnen en op de ranglijst op gelijke hoogte komen. Ruben Schaken baalde na afloop als een stekker. ‘Ik zie vanaf minuut vijftien jongens gewoon verstoppertje spelen’, klonk het verbaasd.

‘Op trainingen zie ik ons tiki-taka voetbal spelen, maar in dit soort wedstrijden hebben we het lef niet om de bal te vragen met een man op een meter’, vertelt de aanvaller die geen namen noemt van medespelers. ‘Ik baal ervan, want ik weet dat de jongens het kunnen. We moeten ballen laten zien. Ik neem het ook mijzelf kwalijk, want ik heb ook het verschil niet kunnen maken.’Ook de vrijheid die PEC Zwolle voorin kreeg, zat hem niet lekker. ‘Als je ziet hoe wij de goals tegen krijgen, dan denk ik weleens:. We geven cadeautjes weg. Een of twee keer in het seizoen kan dat gebeuren, maar bij ons gebeurt het wekelijks.’Het spel van het eerste kwartier gaf de ADO-supporter én de spelers zelf moed. ‘Ik dacht eindelijk weer eens dat we kansen gingen creëren, goals gingen maken. Het voelde zo.’ Maar na de noodgedwongen wissel van Gervane Kastsneer ging het mis. Het verschil met en zonder Kastaneer was groot.’Je zag gelijk dat de ploeg uit elkaar viel. Niets ten nadele van Dennis van der Heijden, die heeft zijn stinkende best gedaan. Maar Kastaneer heeft power en is balvast. Dennis en Gervane is wel een verschil van twintig kilo’, is Schaken eerlijk.De kans is groot dat Kastaneer deze maand de Hagenaars voor een andere club verruilt. Onder andere het Duitse FSV Mainz 05 heeft belangstelling voor hem. Moet ADO hem laten gaan? Schaken: ’Als die jongen de kans krijgt en de club wordt er beter van, dan moet je dat doen. Anders loopt hij straks transfervrij de deur uit. Daar hoef je geen technisch directeur voor te zijn. Ik ben blij dat hij er nog is, maar er zal toch een vervanger moeten komen als hij vertrekt.’Met de twee wedstrijden tegen Ajax en Vitesse in het vooruitzicht heeft ADO Den Haag de komende weken een zwaar programma. 'Het zijn bonuspunten als je daar iets pakt, maar het is niet onmogelijk', besluit hij.