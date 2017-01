Meerdere ING-kantoren beklad met anarchistische leuzen

ING beklad Albardastraat Den Haag (foto: Omroep West)

DEN HAAG - In Den Haag is een tweede ING-filiaal beklad met anarchistische leuzen en tekens. Op de gevel van het gebouw aan de Albardastraat is onder meer 'Fuck ING' te lezen.