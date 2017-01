Opnieuw een ING-kantoor beklad met anarchistische leuzen

(Foto: Lana de Wit)

DEN HAAG - In Den Haag is een tweede ING-filiaal beklad met anarchistische leuzen en tekens. Op de gevel van het gebouw aan de Albardastraat was onder meer 'Fuck ING' te lezen.



Zaterdag werd een ander ING-kantoor aan de Theresiastraat ook al beklad. Daar stond een anarchistisch teken en onder meer de leus 'Solidarity!!' te lezen. Een woordvoerder van de ING liet toen weten aangifte van vernieling te gaan doen.