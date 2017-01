N206 bij Zoeterwoude dicht na ongeval

Ongeval op N206 (foto: Josh Walet)

DEN HAAG - De N206 van Leiden naar Zoetermeer is afgesloten. Er is een ongeluk gebeurd ter hoogte van Zoeterwoude, melden de VID en de politie Leiden-Zuid via Twitter. Volgens ooggetuigen zouden twee mensen gewond zijn geraakt.





Vermoedelijk is de laagstaande zon oorzaak van het ongeval waarbij een personenauto tegen een stilstaande vrachtenwagen reed.







UPDATE 12:30 UUR: De snelweg is weer vrij.









