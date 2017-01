Gervane Kastaneer loopt kneuzing van oogbol op

Gervane Kastaneer heeft last van zijn oog na een bal in het gezicht (foto: Soccrates Images)

DEN HAAG - Een eerste voorlopige diagnose in het ziekenhuis heeft uitgewezen dat Gervane Kastaneer een kneuzing van de oogbol heeft opgelopen. Dat meldt ADO Den Haag. De aanvaller kreeg in het duel tegen PEC Zwolle een bal in zijn gezicht, waardoor het zicht in een oog verminderde.





Belangstelling



Op dit moment geniet Kastaneer van belangstelling van enkele clubs. Zo waren ADO Den Haag en het Duitse FSV Mainz 05 afgelopen week bijna tot een akkoord gekomen over een transfer. Of hij de Hagenaars deze maand daadwerkelijk gaat inwisselen voor een andere club, moet de komende weken duidelijk gaan worden.



