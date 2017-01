Verwarde man in bioscoop steekt jonge Haagse vrouw neer

Verdachte aangehouden na steekpartij Pathe Spui (foto: Regio15)

DEN HAAG - Gedoe over een joint in bioscoop Pathé aan het Spuiplein in Den Haag is de oorzaak van een steekpartij zaterdagavond. Daarbij raakte een 20-jarige vrouw gewond. Een verwarde man stak tijdens de film plotseling op de vrouw in.

Een aantal bezoekers van de bioscoop had aan het begin van de film de man aangesproken over het feit dat hij een joint in zijn hand had in de zaal. Daar kwam een sterke geur vanaf, daarom vroeg de vrouw naast hem of hij deze wilde opbergen. Een half uur later haalde de verdachte plotseling uit naar de vrouw die naast hem zat en stak haar in de arm.



Een andere bioscoopbezoeker op dezelfde rij greep direct in. 'Dappere jongen naast het meisje grijpt direct in en samen krijgen we hem onder bedwang. De beveiling van de bioscoop komt erbij en door de politie wordt hij afgevoerd. Perfect opgelost door Pathé en beveiliging daar. En hulde aan de de jongen die zo direct en snel reageerde. Als dat niet was gebeurd was het mogelijk geëscaleerd', schrijft een ooggetuige op Facebook.



Mishandeling



De 23-jarige Amsterdammer is voor de steekpartij aangehouden op verdenking van mishandeling van de jonge vrouw. Hij zit nog vast. De 20-jarige vrouw kon voor haar verwondingen in de ambulance behandeld worden.