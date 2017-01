Schaatsen op de gracht in Delft

(foto: District8) (foto: District8) (foto: District8)

DELFT - Volop winterpret in de Delftse binnenstad zondag. Daar wordt op de grachten geschaatst.

In Delft hebben ze geen ijsbaan nodig. Daar is de gracht in de binnenstad zodanig bevroren dat erop geschaatst kan worden.



Schaatsen op natuurijs kan niet overal. De schaatsbond KNSB waarschuwt voor het schaatsen op open water. In de middag gaat de temperatuur namelijk weer oplopen



Dik genoeg



Voor schaatsen op open water is een ijsdikte van minimaal 8 centimeter nodig.