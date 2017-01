Man grijpt in tijdens steekpartij in Haagse bioscoop: 'Het was zo eng'

DEN HAAG - Een 23-jarige man uit Nootdorp heeft zaterdagavond in de bioscoop aan het Haagse Spui een verwarde man in bedwang gehouden. Tijdens de film viel de man uit Amsterdam plotseling een vrouw van 20 aan. 'Het was zo eng, ik dacht: hierna pakt hij mij,' zegt Ufuk uit Nootdorp.

De heldhaftige Ufuk is met zijn vriendin een avondje naar de bioscoop. 'We zaten in het midden van de zaal. Rechts naast mij een man, die me eigenlijk niet was opgevallen.' Totdat de vrouw die op dezelfde rij aan de ander kant van de man zit hem aanspreekt. 'De vrouw vroeg of hij zijn halfopgerookte joint weg kon doen. Er kwam een vieze geur vanaf.'De 23-jarige Amsterdammer reageert niet. Ufuk besluit hem ook aan te spreken: 'Maar er kwam geen enkele reactie. Toen de film begon, deed hij uiteindelijk toch zijn blow weg.' De man gedraagt zich vreemd tijdens de film: 'Hij was gespannen, ademde zwaar, zat steeds aan zijn haar en ging continu verzitten. Ik was alert, want ik voelde gewoon dat hij iets van plan was.'Dat gevoel blijkt te kloppen. Als de film een half uur draait, staat de man plotseling op. 'Voordat ik het wist, stond hij op de vrouw in te rammen . Er werd gegild en ik twijfelde geen moment. Ik stond op, pakte hem vast, gooide hem op de stoel en ben bovenop hem gaan zitten.' Een andere bioscoopganger schiet de jonge Nootdorper te hulp en houdt de handen van de verwarde man vast. 'Samen hielden we hem in bedwang totdat de beveiliging kwam. Die namen hem mee.' De politie heeft de Amsterdammer opgepakt, hij zit nog vast.'Ik heb de hele nacht niet geslapen', zegt een aangeslagen Ufuk een dag na het voorval. 'Ik denk steeds: wat als hij mij had gepakt? Ik ben er echt van geschrokken. Ik ga voorlopig niet meer naar de bioscoop.'