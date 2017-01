Flinke brand verwoest garagebox in Ypenburg

Garagebox in Ypenburg brand volledig uit (foto: Peter van Zetten)

DEN HAAG - Bij een brand in Ypenburg in Den Haag is zondagmiddag een garagebox volledig uitgebrand. Het gezin in de aangrenzende woning moest met spoed uit de woning gehaald worden.

Een persoon liep wel brandwonden op aan zijn hand en is ter plekke behandeld. De vuurzee dreigde over te slaan naar de naastgelegen woning waardoor de bewoners hun huis snel moesten verlaten.



Omdat vooral papier lag opgeslagen in de garagebox ontstaat een fikse brand aan de Guirlande in Ypenburg. De buren konden op tijd nog hun auto wegrijden. De garage kan als verloren worden beschouwd.