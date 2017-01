Ongeluk in drieën: Pech op de weg in de regio

Het ongeval in Noordwijkerhout (Foto: AS Media) Het ongeval in Leiderdorp (Foto: Josh Walet)

REGIO - Of het door het weer of door eventuele gladheid komt is niet duidelijk, maar de hulpdiensten hebben het zondagmiddag druk gehad in onze regio. In Noordwijkerhout raakte een auto te water en in Leiderdorp kwam op de Engelendaal een voertuig op zijn kant terecht. Dat meldt het Leidsch Dagblad. Ook in Nieuwerkerk aan den IJssel vond een ongeluk plaats; daar botsten twee auto's op elkaar.

Noordwijkerhout



In Noordwijkerhout raakte een voertuig van de weg tussen de Maandagsewetering en de Schelftweg. De auto knalde tegen een boompje en belandde ondersteboven in de sloot. De twee inzittenden wisten zich uit het wrak te redden. De hulpdiensten werden gealarmeerd, maar uiteindelijk was de inzet van de brandweer niet nodig. De twee slachtoffers werden door de ambulancediensten opgevangen, maar hoefden niet naar het ziekenhuis.



Leiderdorp





Eén gewonde bij een aanrijding in Leiderdorp. Daar botsten twee auto's op elkaar op de kruising Engelendaal met de Vronkenlaan. Een van de twee auto's raakte daarbij op zijn kant. Eén van de betrokkenen is naar het ziekenhuis gebracht.





Nieuwerkerk aan den IJssel





Op de kruising van de Europalaan en het Kroonkruid zijn twee auto's op elkaar gebotst. Beide auto's liepen flinke schade op. In één van de voertuigen zat een gezin met kinderen, maar of er iemand naar het ziekenhuis is vervoerd is nog niet bekend. Het verkeer werd enige tijd omgeleid.



LEES OOK: N206 bij Zoeterwoude dicht na ongeval

In Noordwijkerhout raakte een voertuig van de weg tussen de Maandagsewetering en de Schelftweg. De auto knalde tegen een boompje en belandde ondersteboven in de sloot. De twee inzittenden wisten zich uit het wrak te redden. De hulpdiensten werden gealarmeerd, maar uiteindelijk was de inzet van de brandweer niet nodig. De twee slachtoffers werden door de ambulancediensten opgevangen, maar hoefden niet naar het ziekenhuis.Eén gewonde bij een aanrijding in Leiderdorp. Daar botsten twee auto's op elkaar op de kruising Engelendaal met de Vronkenlaan. Een van de twee auto's raakte daarbij op zijn kant. Eén van de betrokkenen is naar het ziekenhuis gebracht.Op de kruising van de Europalaan en het Kroonkruid zijn twee auto's op elkaar gebotst. Beide auto's liepen flinke schade op. In één van de voertuigen zat een gezin met kinderen, maar of er iemand naar het ziekenhuis is vervoerd is nog niet bekend. Het verkeer werd enige tijd omgeleid.