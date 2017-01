Constantijn Huygens-prijs 2016 uitgereikt aan Atte Jongstra

Atte Jongstra wint Constantijn Huygens-prijs 2016 | Foto: ANP

DEN HAAG - In het Theater aan het Spui in Den Haag is zondagmiddag de Constantijn Huygens-prijs 2016 uitgereikt aan de schrijver Atte Jongstra. Hij kreeg de prijs voor zijn volledige oeuvre. De prijsuitreiking vond plaats tijdens het jaarlijkse internationaal literatuurfestival Winternachten.

Jongstra debuteerde in 1985 met De Multatulianen. De 60-jarige schrijver won eerder de Geertjan Lubberhuizenprijs voor De Psychologie van de Zwavel. In 1996 kreeg hij de Jan Greshoffprijs voor Familieportret. En in 2009 ontving hij de Max Pam Award voor zijn boek Klinkende Ikken.



De Constantijn Huygens-prijs wordt sinds 1947 jaarlijks toegekend door de Jan Campert-Stichting. De Nederlandse literaire prijs is vernoemd naar de dichter Constantijn Huygens en wordt toegekend voor complete oeuvres. Aan deze prijs is een geldbedrag van 10.000 euro verbonden.



Eerdere winnaars



Atte Jongstra voegt zich toe aan een indrukwekkende lijst van winnaars. Zo werd de prijs eerder toegekend aan bijvoorbeeld Simon Vestdijk, Simon Carmiggelt, Harry Mulisch, Jan Wolkers, Hugo Claus, Helle S. Haasse, Annie M.G. Schmidt, Cees Nooteboom, Jeroen Brouwers, Margo Minco, Arnon Grunberg, A. F.Th. van der Heijden, Mensje van Keulen en Adriaan van Dis.