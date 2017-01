Moordzaak Ypenburg van start in extra beveiligde rechtbank Amsterdam

DEN HAAG - Hagenaar Ricky G. staat maandag voor de rechter in de extra beveiligde rechtbank in Amsterdam-Osdorp. G. werd bijna een jaar geleden opgepakt na een dodelijke schietpartij op de Wrightlaan in de Haagse wijk Ypenburg.

Het slachtoffer, de 28-jarige Dyniël , overleed op straat aan zijn verwondingen. Ricky G. was getrouwd met de ex-vrouw van Dyniël en dat zorgde voor spanningen. G. zou Dyniël voor de deur van zijn huis op de Wrightlaan hebben doodgeschoten. Dyniël kwam wel vaker langs bij G., om ruzie te maken, zegt de advocaat van de verdachte.De zaak dient maandag niet in de rechtbank in Den Haag, maar in de extra beveiligde Bunker in Amsterdam , omdat G. volgens zijn advocaat wordt bedreigd. 'Ik zie het niet zitten om in Den Haag in een rechtszaal te zitten waar de emoties misschien te hoog oplopen. Je weet nooit wat er dan kan gebeuren. Het gaat gewoon om de veiligheid van iedereen. Dat is het belangrijkst,' zei advocaat Pieter Hoogendam eerder.De zaak zal maandag voornamelijk draaien om de pychische toestand van Ricky G., toen hij op Dyniël schoot. G. zegt zich niets te kunnen herinneren . En ook dat hij vlak daarvoor nog door Dyniël geslagen zou zijn, weet hij niet meer. Zijn advocaat zegt dat er mogelijk sprake is van noodweer.