WestWekker: Nootdorper grijpt in bij steekpartij en Zoetermeer beslist over Holland Outlet Mall

REGIO - Goedemorgen! Als je dit weekend uit bent geweest, dan is het te hopen dat je stapavondje gemoedelijker is verlopen dan dat van Ufuk uit Nootdorp. Hij was getuige van een steekpartij in de bioscoop en greep in. Maandag wordt de knoop doorgehakt: krijgt Zoetermeer nu wel of geen Holland Outlet Mall? En in de zwaar beveiligde rechtbank in Amsterdam staat Hagenaar Ricky G. voor de rechter voor een dodelijke schietpartij.

Zelf wil hij geen held genoemd worden, maar voor veel mensen is hij dat wel. De 20-jarige Ufuk uit Nootdorp was zaterdagavond getuige toen een verwarde man een vrouw van twintig aanviel in de bioscoop aan het Haagse Spui. Hij bedacht zich geen moment en hield de aanvaller in bedwang.De gemeenteraad van Zoetermeer neemt maandagavond een besluit over de komst van de Holland Outlet Mall (HOM). Er is veel discussie over de komst van het immense winkelcentrum. Wij beantwoorden zeven vragen over de HOM.Hagenaar Ricky G. staat maandag voor de rechter in de extra beveiligde rechtbank in Amsterdam-Osdorp. G. werd bijna een jaar geleden opgepakt na een dodelijke schietpartij op de Wrightlaan in de Haagse wijk Ypenburg.Tien jaar geleden debuteerde hij bij ADO Den Haag en na een omzwerving komt hij nu mogelijk terug bij de Haagse club. Aanvaller Guyon Fernandez is vanaf dinsdag op proef terug bij de selectie van trainer Zeljko Petrovic.maandag is een nevelige en bewolkte dag. Soms valt er wat motregen. In de middag dooit het flink. Aan zee wordt het rond de zes graden tot 4 graden in het oosten van de regio.In TV West Sport vanavond ruime aandacht voor de thuiswedstrijd van ADO Den Haag tegen PEC Zwolle. Afgelopen zaterdag leed ADO een dure nederlaag. In het eigen Kyocera Stadion verloor de club met 1-2. Je ziet een samenvatting, aangevuld met analyses, interviews en reportages. Uiteraard is er ook aandacht voor andere sporten en evenementen. De uitzending wordt gepresenteerd door Bart Nolles.TV West Sport vanavond vanaf 17.00 uur en op elk heel uur daarna te zien. En natuurlijk zijn uitzendingen altijd terug te zien op onze website.