Lex Immers maakt debuut bij Club Brugge

Lex Immers in het shirt van Cardiff (foto: Orange Pictures)

DEN HAAG - Voetballer Lex Immers heeft zondag zijn debuut gemaakt bij zijn nieuwe club Club Brugge. Dat gebeurde in de slotminuten van de doorgaans lastige uitwedstrijd bij Standard Luik, die met 0-3 werd gewonnen.

De voormalig ADO Den Haag-speler viel na 84 minuten in. De eindstand stond toen al op het scorebord. Jelle Vossen, de Nederlander Ruud Vormer en Wesley Moraes scoorden voor Club Brugge. Door de winst op Standard Luik gaat Club Brugge met 46 punten uit 22 duels aan de leiding in de Belgische competitie.



Immers kwam begin januari over van Cardiff City, waar hij zijn contract had laten ontbinden. De dertigjarige middenvelder heeft in Brugge een verbintenis getekend tot zomer 2018.