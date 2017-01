Leiden en Den Haag vieren '100 jaar De Stijl'

Victory Boogie Woogie

LEIDEN - Leiden en Den Haag vieren in 2017 een jaar lang het 100-jarig jubileum van 'De Stijl'. Deze kunstbeweging werd in 1917 in de sleutelstad opgericht. De Stijl begon als tijdschrift, maar zou snel uitgroeien tot een beweging die streefde naar vernieuwing in de kunst. Grondlegger was Leidenaar Theo van Doesburg.





In de donkere jaren na de eerste wereldoorlog proberen zij met hun werk een vrolijke en optimistische invloed op het leven uit te oefenen. Zij gebruiken daarbij primaire kleuren, zoals blauw, geel en rood. Ook wordt veel gewerkt met horizontale en verticale lijnen. Belangrijke vertegenwoordigers zijn Piet Mondriaan, Gerrit Rietveld en Bart van der Leck.



Leiden wil deze mijlpaal niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Het komend jaar zijn er in de stad

