Commotie na vondst mysterieuze jerrycans in Nieuwerkerk aan den IJssel

Jerrycans met vloeistof gevonden in Nieuwerkerk | Foto: Politie Waddinxveen - Zuidplas

NIEUWERKERK AAN DEN IJSSEL - Zeven jerrycans met daarin een onbekende vloeistof hebben de politie en brandweer in Nieuwerkerk aan den IJssel zondagmiddag flink bezig gehouden. De Hitlandselaan in Nieuwerkerk werd zelfs even officieel een 'besmet gebied'. Dat meldt de Politie Waddinxveen-Zuidplas op de eigen Facebookpagina.

Buurtbewoners belden zondagmiddag de politie omdat er zeven jerrycans met vloeistof waren gevonden op de Hitlandselaan. De brandweer en een adviseur gevaarlijke stoffen kwamen ter plaatse. Het was op dat moment volstrekt onduidelijk wat voor vloeistof er in de jerrycans zat. De omgeving werd aangewezen als 'besmet gebied'. Dit betekent de agenten die bij het onderzoek betrokken waren niet van hun plek af mochten en dat sommige buurtbewoners hun geparkeerde auto's daar moesten laten staan.



Zodra duidelijk was dat de vaten niet lekten kon het gebied weer worden vrijgegeven. Het is nog altijd onduidelijk wat er precies in de jerrycans zit. Ze zijn meegenomen en worden verder onderzocht door een gespecialiseerd bedrijf. De politie is op zoek naar getuigen.