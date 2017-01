Pinautomaten in Den Haag vernield uit solidariteit met bankovervallers

(Foto: Lana de Wit) (Foto: Lana de Wit)

DEN HAAG - Anarchisten hebben afgelopen weekend in Den Haag in totaal negen pinautomaten vernield. Ze deden dit uit solidariteit met anarchisten die verdacht worden van bankovervallen in Duitsland, laten ze via IndyMedia.nl weten.





'Politiek legitiem'



'Het maakt ons niet uit of de kameraden daadwerkelijk verantwoordelijk zijn voor de bankovervallen of niet. Onteigening is een etisch juist en politiek legititiem middel. Het is een methode van strijd die onderdeel is van de geschiedenis van alle revolutionaire bewegingen', schrijven de anarchisten.



ING liet eerder weten aangifte van vernieling te gaan doen.



