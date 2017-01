Man opgepakt voor gooien van steen uit auto in Den Haag

Foto: ANP

DEN HAAG - Een man uit Capelle aan den IJssel is zaterdag opgepakt omdat hij een steen uit de auto zou hebben gegooid op de Utrechtsebaan in Den Haag. Een 29-jarige vrouw uit Oegstgeest zat dronken achter het stuur van diezelfde auto. Dat meldt de politie zondag.

Volgens een getuige raakte de steen net geen andere auto's. De getuige schakelde de politie in en volgde de auto die slingerend over de weg reed.



Bij station Leiden Lammenschans werd de auto door de politie aan de kant gezet. Omdat de man zijn legitimatie niet wilde laten zien, is hij opgepakt. De bestuurster bleek drie zoveel hebben gedronken als is toegestaan.



De vrouw kreeg een dagvaarding, de man een boete.