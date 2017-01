Jongeren D66 testen Haagse coffeeshops

DEN HAAG - De jongerenafdeling van D66 heeft zondag coffeeshops getest in Den Haag. Daarmee willen ze aandacht vragen voor het initiatiefwetsvoorstel om de teelt van softdrugs te legaliseren en reguleren.

De jongeren bezochten zeven coffeeshops. Ze testten deze op verschillende criteria, zoals vriendelijkheid en kennis en kunde van het personeel, de locatie en de sfeer in de coffeeshop.'Er is helaas weinig zicht op hoe producten zijn geteeld', aldus de Jonge Democraten. Daarom vinden ze dat er snel over moet worden gegaan op regulering. 'Zo weet je wat er in je product zit.'