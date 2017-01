IJsmeester in tranen om vernieling schaatsbaan Poeldijk

POELDIJK - Hij kreeg er tranen van in zijn ogen. IJsmeester Hein van Dijk trof 'zijn' ijsbaan zondagochtend behoorlijk beschadigd aan. Vandalen vernielden de schaatsbaan naast de Bartholomeuskerk in Poeldijk.

'Ze hebben in de nacht van zaterdag op zondag flink huisgehouden', zegt een geëmotioneerde Van Dijk maandag. Het ijs is met grote objecten kapotgeslagen en is voor een deel niet berijdbaar.'Wat is dit erg. We doen het voor onze kindjes. Ik krijg er nog een brok van in mijn keel. Waarom doen ze dat?', zegt Van Dijk terwijl hij probeert het ijs met een schraper enigszins te fatsoeneren. Hij is al acht jaar ijsmeester en denkt er nu over om te stoppen. 'Ik weet niet of ik het volgend jaar weer ben. Dit zit me hoog, ik ben het een klein beetje zat.'De ijsbaan is maandag nog wel gewoon open, een deel is slecht begaanbaar.