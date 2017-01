Westland kiest voor alcoholvrij sportgala in strijd tegen zuipcultuur

WESTLAND - Bezoekers van het Westlands Sportgala moeten het dinsdag doen zonder alcohol. Het gemeentebestuur wil er dit jaar een alcoholvrij evenement van maken. 'Want alcohol en sport: dat is geen match', stelt sportwethouder Mohamed el Mokaddem.

'We moeten ons bewust worden van de manier waarop onze jeugd in contact komt met alcohol', aldus El Mokaddem. Als voorbeeld haalt hij de kantine van de sportvereniging aan, waar jong en oud door elkaar loopt. 'Oud rukt daar een meter bier aan, onder de ogen van jong. Het is duidelijk dat dit niet het goede voorbeeld is. Daarom organiseren we een alcoholvrij sportgala, om meer bewustwording te creëren.'Het jaarlijkse sportgala wordt gehouden in theater De Naald in Naaldwijk. Met dit jaar dus alleen een glaasje fris of alcoholvrij biertje. 'Let wel: wij misgunnen niemand een drankje, integendeel', zegt ook wethouder Zorg en Welzijn Marga de Goeij. 'Wees je alleen bewust van waar, wanneer en hoeveel. Als college dagen we bezoekers van het gala uit deze handschoen op te pakken en te bekijken hoe zij deze gedachte kunnen overnemen.'Het alcoholgebruik onder minderjarige jongeren in het Westland is al jaren zorgwekkend. Zo lagen tijdens de afgelopen feestweek in Naaldwijk vijftien kinderen straalbezopen op straat . Kinderarts Nico van der Lely en politiechef Alice Taai waarschuwen voor de gevolgen en vinden dat ouders meer verantwoordelijkheid moeten nemen. De vermindering van alcoholgebruik onder jongeren is één van de speerpunten van de gemeente.