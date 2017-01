Drenkeling overleden bij Reineveldbrug in Delft

Drenkeling gereanimeerd bij Reineveldbrug in Delft. (Foto: Marofer)

DELFT - Een man is maandagochtend overleden nadat hij in het water terecht was gekomen bij de Reineveldbrug - ook wel bekend als de Trambrug - in Delft. Een reanimatie mocht niet meer baten, meldt de politie.

Hoe de man in het water belandde, is niet bekend. Dat wordt onderzocht.