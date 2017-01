Finalisten Miss India Holland bereiden zich voor op finale

Finalisten voor Miss India Holland 2017. (Foto: Facebook / Miss India Holland)

DEN HAAG - Negentien vrouwen zijn de komende weken druk bezig om zich voor te bereiden op de finale van de Miss India Holland-verkiezing. Over twee maanden is de veertiende editie van de finale in het World Forum Theater in Den Haag.





Volgens organisator Aniel Kinno worden vooral de 'brains' gestimuleerd tijdens de trainingen. 'Ze krijgen een persoonlijke coach die het beste uit hen probeert te halen. Dat is wat ons onderscheidt van andere verkiezingen. Het is niet alleen op een catwalk lopen en laten zien hoe mooi je bent, maar ook: wat heb je nog meer?'



Beperking



Finaliste Céline Soochit uit Den Haag is chronisch ziek. 'Daardoor zijn heel veel dingen van mij afgenomen. Mensen geloven niet meer in je. Dat wil ik heel graag meegeven aan de meisjes die ook een beperking hebben: dat je gewoon je leven moet leiden en elke dag moet leven.'



Op 25 maart wordt bekendgemaakt wie zich Miss India Holland mag noemen.



