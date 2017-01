Acht extra bedden HagaZiekenhuis vanwege griepepidemie

DEN HAAG - Het HagaZiekenhuis aan de Leyweg in Den Haag zet vanaf dinsdag acht extra bedden neer voor grieppatiënten. Die groep blijft groeien en het ziekenhuis wil zo ook voorkomen dat het operaties moet gaan afzeggen vanwege een beddentekort.

De griepepidemie duurt nu al negen weken en er lijkt nog geen einde aan te komen. Artze Prins is manager Acute Zorg bij het HagaZiekenhuis en vertelt dat het nu vooral ouderen zijn die met griep in het ziekenhuis liggen.'We zien dat die groep vaak al andere gezondheidsproblemen heeft waardoor ze veel vatbaarder zijn voor griep. Veel ouderen liggen hier met een longontsteking, dat is niet in een dag weer voorbij.'De extra bedden moeten er voor zorgen dat de operaties die gepland staan allemaal door kunnen gaan: 'Het is iedere dag een enorme puzzel om alles te laten passen, maar de operaties zijn onze prioriteit', aldus Prins.Ook de medewerkers van het ziekenhuis hebben last van de epidemie. 'Dat zijn natuurlijk ook gewoon mensen. Tijdens het werk zijn er maatregelen om besmetting tegen te gaan, maar we merken wel dat het een spannende wedstrijd is tegen het ziek worden. Ik ben trots op alle mensen die zich zo inzetten in deze drukke tijden.'Ook bij het HMC wordt enorm gepuzzeld met de bedden. 'Het is nu zo dat we patiënten over verschillende afdelingen proberen te verspreiden waar plek is. Ook verdelen we de mensen over de drie verschillende locaties. Tot nu toe hebben we één keer de OK moeten afzeggen vanwege de drukte. Dat proberen we nu te vermijden', vertelt hoofd Eerste Hulp Frans de Voeght.