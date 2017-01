Politie achtervolgt dronken snelheidsduivel op A4

Foto: ANP

LEIDEN - Met 180 kilometer per uur en te veel drank op, scheurde een Fransman zaterdag over de A4 van Leiden naar Amsterdam. Na een achtervolging kon de politie de 24-jarige Fransman bij Nieuw-Vennep aanhouden.

De Franse BMW-bestuurder vertelde agenten dat hij het stuur van zijn vriend had overgenomen omdat die dronken was. Ook reed zijn vriend volgens hem te langzaam. Hij wilde door snel te rijden de verloren tijd inhalen.



Na een blaastest bleek dat de bestuurder zelf ook te veel had gedronken. Hij blies 310 ugl terwijl 220 ugl is toegestaan. Zijn rijbewijs is ingenomen.