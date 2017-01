Hagenaars mogen zelf plan maken voor Westbroekpark en Scheveningse Bosjes

DEN HAAG - Een 'denktank' van twaalf Hagenaars gaat een nieuw plan maken voor de herinrichting van het Haagse Westbroekpark en de Scheveningse Bosjes. Dat doet de groep in opdracht van het college van burgemeester en wethouders. Het voorstel moet dit najaar af zijn.

Het Westbroekpark, de Scheveningse Bosjes en de Waterpartij moeten aantrekkelijker worden en beter met elkaar verbonden. Wethouder Boudewijn Revis (VVD) lanceerde ruim een jaar geleden zijn plan om van de natuurgebieden één 'Internationaal Park' te maken. Dit stuitte op groot verzet van omwonenden en gebruikers, die vreesden dat de gebieden zouden veranderen in pretparken. Revis trok daarop zijn plan in Het college heeft nu besloten om de burgers het heft in handen te geven. Belangengroepen, wijkverenigingen en andere Hagenaars die betrokken willen zijn bij het maken van de visie krijgen de gelegenheid om te overleggen en te discussiëren met de denktank. Dat kan tijdens bijeenkomsten of via internet.De twaalf Hagenaars van de denktank kunnen op hun beurt de gemeente vragen om ondersteuning. Bijvoorbeeld door een onderzoek te laten uitvoeren. In het najaar overhandigt de denktank de 'burgervisie' en wensen aan het college. Bijzonder noemt de gemeente dit. 'Omdat niet de gemeente het plan maakt waarop door Hagenaars kan worden gereageerd maar andersom.'Meer informatie over de denktank en de toekomstvisie is te vinden op de website van de gemeente