Reusachtig bezoek voor Madurodam in Den Haag

DEN HAAG - Madurodam in Den Haag kreeg maandag bijzonder bezoek. Twee van de langste mannen ter wereld, de Marokkaan Brahim Takioullah (2,46 meter) en Abdramane Dembele uit Ivoorkust (2,37 meter), zijn in Nederland voor het evenement 'in de voetsporen van Cajanus' en bezochten de miniatuurstad.

Het evenement wordt georganiseerd voor lange mensen en is vernoemd naar Daniël 'Mynheer' Cajanus. Hij verdiende in de 18de eeuw zijn brood door zichzelf tentoon te stellen in heel Europa. De Finse gigant was 2,50 meter. Hij stierf en is begraven in Haarlem. Ter ere van lange mensen is vanaf maart de voorstelling 'Cajanus, een gigantisch opera' te zien in Haarlem.Net als Cajanus krijgen ook Takioullah en Dembele veel bekijks. Mensen willen op de foto met hen. 'Ik vind het geen punt. Het hoort er nu eenmaal bij als je zo lang bent als ik. Je bent een soort attractie', vertelt Takioullah. 'Ik ben net niet de langste man ter wereld, maar ik heb wel de grootste schoenmaat ter wereld', zegt hij trots.Takioullah en Dembele hebben de groeistoornis acromegalie. Door een tumor in het hoofd worden er te veel groeihormonen aangemaakt. Bij beiden is de tumor verwijderd, maar Dembele is nog wel vier centimeter gegroeid in de laatste twee jaar.'Het is ook lastig om zo lang te zijn. Ik heb vaak rugpijn en het is ongelooflijk lastig om kleding te krijgen. Laat staan schoenen. Ik moet overal bukken als ik naar binnen wil en zo kan ik nog wel even doorgaan', aldus de op één na langste man ter wereld.De lange mannen kijken tijdens het bezoek hun ogen uit in Madurodam. 'Een ontzettend leuk attractiepark. Ik hoef niet heel Nederland rond te reizen en zie ik toch alle belangrijke bezichtigingen van Nederland', besluit Takioullah.