Haags Sportgala vanavond live op TV West

Haags Sportgala 2016

DEN HAAG - Vanavond is het zover: het Haags Sportgala. In het AFAS Circustheater op Scheveningen zullen de winnaars in de categorie Haags sportman, -vrouw, -ploeg, -coach en -talent worden bekendgemaakt. Je hoeft niets te missen, want TV West zendt het gala live uit. De reguliere uitzending van TV West Sport op maandag vervalt hierdoor.





Om 20.00 uur schakelen we live over naar het Circustheater voor het sportgala. De presentatie is in handen van Herman Nanninga en zijn sidekick Marloes Wesselink. Het wordt een avond die bol staat van sport, entertainment en trots.





Om 17.00, 18.00 en 19.00 uur is de uitzending van TV West Sport op zaterdag nog te zien. Hierin zie je drie samenvattingen van het amateurvoetbal in de derde divisie.

