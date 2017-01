Duitse herder neemt hap uit been van jongetje in Alphen

ALPHEN AAN DEN RIJN - Een jongen uit Alphen aan den Rijn liep zondag een flinke beenwond op toen hij werd gebeten door een Duitse herder in het Weteringpark. Er is een grote hap uit zijn kuit, is te zien op een foto die de vader van de jongen op Facebook zette. Volgens de vader was de hond aangelijnd toen het gebeurde.

De man is op zoek naar het baasje van de bijtende hond, omdat hij graag met hem in gesprek wil over wat er is gebeurd. 'In plaats van zich te bekommeren over mijn zoon vond hij het nodig hem uit te schelden', staat er in het Facebookbericht. Hij wil daarom graag het verhaal van de eigenaar horen. De eigenaar zou een man van rond de 60 zijn met kort, grijs haar en een lichtbruine jas.Het jongetje komt er gelukkig bovenop. Hij heeft wel drie hechtingen in zijn been en moet aan de antibiotica. Volgens zijn vader is hij heel erg geschrokken. De familie is van plan aangifte te doen, maar wil graag eerst zelf een gesprek met de hondeneigenaar.