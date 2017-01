Meisje aangerand in Van Baerlestraat in Leiden, man aangehouden

LEIDEN - In de Van Baerlestraat in Leiden is maandagmiddag een meisje aangerand. De politie heeft na een korte zoektocht een verdachte aangehouden.





De politie is nog op zoek naar een getuige die mogelijk alles gezien heeft. Het gaat om een fietser die met zijn zoontje in de straat was.



De verdachte is aangehouden in het park Kweeklust, dicht bij de straat waar de aanranding plaatsvond.

