West Wekker: Waarschuwing voor gladde wegen en nieuwe stap richting komst outletcentrum Zoetermeer

REGIO - Goedemorgen! Pas op als je zo in de auto stapt naar je werk: volgens het KNMI kan het lokaal glad zijn! En Zoetermeer gaat door met de ontwikkeling van de Holland Outlet Mall.

Het is opnieuw oppassen geblazen voor iedereen die de weg op gaat. Volgens het KNMI kan het deze ochtend door opvriezing of bevriezing van natte weggedeelten lokaal flink glad zijn.De gemeente Zoetermeer gaat door met de ontwikkeling van de Holland Outlet Mall. Dit heeft een ruime meerderheid van de Zoetermeerse raad gisteravond besloten. Wel stellen de partijen in de gemeenteraad een hoop voorwaarden aan hun steun voor de komst van het outletcentrum.Profvoetballer Eljero Elia is gisteravond tijdens het Haags Sportgala verkozen tot Haags Sportman van het Jaar 2016. De oud-voetballer van ADO Den Haag veroverde met Feyenoord afgelopen seizoen de KNVB-Beker. Haags Sportvrouw van het Jaar werd zeilster Marit Bouwmeester. Lees dit overzicht met alle winnaars. Honderden boze buurtbewoners uit Leidschendam-Voorburg en Den Haag zijn afgekomen op een informatieavond over een omstreden windturbine langs de A4 . De buurtbewoners probeerden één vraag te beantwoorden: welke mogelijkheden zijn er om de windmolen weg te krijgen?De dag begint met lokaal wat gladheid, maar in de loop van de dag komt de temperatuur flink boven nul uit. Het wordt ongeveer vijf graden en de zon laat zich geleidelijk wat vaker zien. De wind waait zwak en draait naar het zuidoosten.In het opsporingsprogramma Team West is er onder andere aandacht voor:- Het tot twee keer toe leegroven van een schap vol shampoo bij de OP=OP Voordeelshop in Rijswijk. Er zijn beelden van drie verdachten.- De diefstal van een dure armband bij Cash Converters in Den Haag. De verdachte werd gefilmd toen hij de winkel uitrende.- De mishandeling van een 65-jarige meneer in een scootmobiel in Leiden. Dit gebeurde vanuit het niets. De politie is op zoek naar getuigen.- Een straatroof op de Tulpstraat in Rijswijk. Er zijn bewakingsbeelden van de verdachte. Die maakte een iPhone 7 buit.