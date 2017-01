De 10 leukste prentenboeken voor peuters en kleuters!

De Nationale Voorleesdagen gaan woensdag weer van start, feest!

DEN HAAG - De Nationale Voorleesdagen gaan op woensdag 25 januari van start. Dat betekent: 10 dagen lang feest voor peuters en ook kleuters! Is het tijd om de boekenkast aan te vullen? Bekijk dan de onderstaande boekentips van kinderboekwinkel In de Wolken uit Voorburg.

Ook dit jaar zijn er weer hartstikke veel prentenboeken in de race. De jury van de Nationale Voorleesdagen heeft de 10 leukste prentenboeken uitgekozen om het je wat makkelijker te maken. Boeken als 'Hé wie zit er op de wc?', 'Klein Geitje kan alles' en 'Buurman Brombeer' komen er in voor. En 'De kleine walvis' is gekozen tot Prentenboek van het jaar 2017.



Berre is bijna jarig – Annemie Berebrouckx

Berre is morgen jarig. Fleur wil hem verrassen met een feest. Ze heeft veel werk. Ze moet uitnodigingen maken, taart bestellen bij de bakker, het huis versieren …

En natuurlijk wil Fleur een cadeau voor Berre kopen. Maar Fleur heeft het zo druk, dat ze net dat uit het oog verliest …



Buurman Brombeer – Ciara Flood

Beer woont alleen, ver van de bewoonde wereld en dat bevalt hem uitstekend. Hij is dan ook absoluut niet blij als hij buren krijgt!



De kleine walvis – Benji Davies

Dit boek is uitgekozen tot Prentenboek van het Jaar 2017

Boy woont met zijn vader en zes katten in een klein vissershuisje. Na een stormachtige nacht vindt hij een jonge walvis op het strand.

Dat is het begin van een bijzondere vriendschap…



Hé, wie zit er op de wc? – Harmen van Straaten

Beer moet heel nodig. Hij loopt naar de wc. Maar de deur is op slot. Wat moet hij daar nu mee?



Het boek zonder tekeningen – B. J. Novak

Dacht je dat een boek saai is als er geen tekeningen in staan? Dan heb je dat mis. Want dit boek met niks dan woorden is NIET saai. Vraag maar of iemand dit voorleest.

Pas op: elk woord moet luidop gelezen worden. Ook een woord als BLORK of BLURF. Zelfs als er staat: ‘Ik ben een aap.’ Wie dit boek voorleest, wordt op slag een KOMIEK.

Je publiek komt niet meer bij van het lachen. Wees dus gewaarschuwd!



Klein Geitje kan alles – Yvonne Jagtenberg

Klein Geitje is het kleinste geitje van allemaal.

Maar dat maakt niks uit, want Klein Geitje kan alles al.

Klimmen, bijten, blèren, eten… Een kleine geit in de grote wereld. Net zo eigenwijs als een peuter!



Kleine blauwe truck – Alice Schertle

Kleine blauwe truck is de vriendelijkste wagen van de boerderij. Hij is bevriend met alle dieren en staat altijd voor iedereen klaar. Zélfs de knorrige kiepwagen, die altijd hard langs hem heen rijdt, helpt hij uit de brand.

Of eigenlijk: uit de modder. Maar dan komt kleine blauwe truck zelf vast te zitten… Gelukkig heeft hij een hoop vrienden die hem graag een duwtje komen geven!



Kom uit die kraan! – Tjibbe Veldkamp

Kinderen mogen niet op de bouw komen, dat weet Bart best. Op een dag kruipt hij toch onder het hek door en bestuurt de wals, de cementwagen en de hijskraan. Waarom doet hij dat?



Lente, zomer, herfst, winter – Britta Teckentrup

Kijk door de gaatjes in de boom en zie wat de natuur allemaal doet in de vier jaargetijden met regen, zonneschijn, wind en sneeuw.

Elk seizoen wordt tot leven gebracht door de prachtige illustraties van Britta Teckentrup.



Van wie is die hoed? – Joukje Akveld & Thé Tjong-Khing

Links een hoge hoed, rechts vier figuurtjes: een sporter, een vrouw in een strandjurk, een sneeuwman en Sinterklaas.

Van wie is die hoed? Als de keuze is gemaakt, volgt een prachtige tekening: natuurlijk is het de sneeuwman met zijn hoge hoed!



