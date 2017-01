West Wekker: Varend Corso niet naar Den Haag en Alphenaar (28) vermist

DEN HAAG - Goedemorgen! De politie zoekt sinds gisteravond naar een 28-jarige vermiste Alphenaar. Een zoektocht heeft tot nu toe niks opgeleverd. En het Varend Corso trekt dit jaar toch niet door Den Haag.

De politie is dringend op zoek naar een verstandelijk beperkte 28-jarige man uit Alphen aan den Rijn. De politie is via Burgernet een zoekactie gestart.Het plan om het Varend Corso dit jaar dwars door Den Haag te laten gaan, gaat toch niet door. Volgens een woordvoerder van de organisatie zijn 'veiligheidsaspecten over het hoofd gezien bij het uitstippelen van de route.'De petitie van de Plastic Soup Surfer om statiegeld te heffen op kleine flesjes is door ruim 40.000 mensen ondertekend. Daarmee heeft Merijn Tinga uit Leiden genoeg handtekeningen om zijn burgerinitiatief te mogen aanbieden aan de Tweede Kamer. En dat gaat hij zeker doen: nog voor de Tweede Kamerverkiezingen.Omroep West-presentatrice Debby Roukens heeft de provinciale Vrouw in de Media Award gewonnen. Roukens heeft zich in 2016 volgens 32 procent van de stemmers het beste in de media geprofileerd. De Vrouw in de Media Award is een initiatief van Mediaplatform Vaker in de Media en Sprekersbureau ZijSpreekt. Met deze prijs willen de organisatoren vrouwelijke experts en rolmodellen aanmoedigen om zichtbaar in de media te zijn en redacties aanmoedigen om hen vaker dit podium te bieden.De dag start mogelijk weer met wat mist. In de loop van de dag komt de zon er weer bij. Het wordt ongeveer 3 graden en de wind waait zwak tot matig uit het zuidoosten.In de tiendelige serie ‘Nog lang niet versleten’ duikt presentator Fred Zuiderwijk in de levens van de Haagse senioren en de initiatieven die er voor de ouderen zijn. Je leeftijd hoeft je niet in de weg te staan bij dingen die je graag wilt doen. Zo zien we in de eerste aflevering de energieke actrice Tatiana Radier (79), de Haagse boksheld Reinier van Delden(85) en nemen we een kijkje in het zwembad bij het hartverwarmende initiatief ‘Zwementie’, waarbij jongeren met dementerende ouderen zwemmen.