West Wekker: Grote brand bij het strand en we moeten nieuwe tandenborstels

DEN HAAG - Goedemorgen op deze donderdag! Dit is je West Wekker! Heb je je tanden al gepoetst? Heel goed, maar twee op de vijf inwoners van Den Haag doen dat met een te oude tandenborstel. En aan het strand woedde gisteravond een brand.

Geen gewonden, maar het was toch even schrikken. Er ontstond een brand in restaurant Oscars, bij het Zwarte Pad op Scheveningen. De brandweer had de brand snel onder controle.Drie maanden mag je met een tandenborstel doen. Maar veel Hagenaren doen er zelfs zes maanden of meer mee. Dat is slecht voor je en kan zelfs voor ziektes zorgen.We komen in onze provincie nog lang niet aan de gevraagde hoeveelheid windenergie die nodig is. De plaatsen waar de molens moeten komen zijn niet duidelijk. Vandaag wordt er weer over gesproken.In maart zijn de verkiezingen voor de Tweede Kamer. Dat duurt nog even, maar om te weten wat er speelt gaan wij de komende weken vaak langs in de Leidse wijk De Kooi. Vandaag is de start. Het weer : Vannacht was het koud met -4, vandaag niet meer dan 2 graden boven nul. Het blijft droog.In Van de Kaart lopen presentator Jet Sol, cameravrouw Annelies Dijkman en geluidsman Kees van de Knaap in een rechte lijn door de regio. Vanavond herhalen we de aflevering in de gastvrije Schilderwijk. Jet begint op de Elspeetstraat en eindigt bij Het Karmijn aan de Vaillantlaan. Ze ontmoet een Pakistaanse duivenliefhebber en komt vlogger Deborah tegen. Deborah heeft een glazen oog, doordat ze als baby kanker kreeg. Ze is dankbaar voor de mooie dingen in haar leven en die positiviteit straalt ze uit.