West Wekker: Hells Angels aangehouden en drugsvondst in Voorburg

DEN HAAG - Goedemorgen! Vrijdag alweer, dat betekent dat het weekend voor de deur staat. Hier is je West Wekker: de politie heeft gisteren meerdere invallen gedaan in panden van Hells Angels. Daarbij zijn negen leden opgepakt. En wethouder Wijsmuller heeft een motie van wantrouwen overleefd.

In veel panden van Hells Angels is donderdag een inval geweest. Negen mannen zijn opgepakt, waaronder mannen uit Gouda en Leiden. Ze worden verdacht van deelnemen aan een criminele organisatie.Groep de Mos, de PVV en de SP zijn wethouder Joris Wijsmuller van de Haagse Stadspartij liever kwijt dan rijk. Maar de motie van wantrouwen haalde het niet. De rest van de partijen stemden voor de wethouder. Wijsmuller wordt vooral de vertraging van het cultuurcomplex op het Spuiplein verweten.Negen woningen aan de Bosboom Toussaintstraat in Voorburg werden donderdag geëvacueerd door de politie na de vondst van een drugslab. Het lab bevond zich in een garagebox. De box werd vannacht bewaakt en vandaag gaat een gespecialiseerd team verder met de ontmanteling van de box. Het weer : af en toe zon, maar gedurende de dag steeds meer wolken. Het wordt een graad of 7.In het programma Trots! bijzondere verhalen van mensen die enorm trots zijn op zichzelf of iemand anders. Presentator Johan Overdevest zet ze in het zonnetje. Oma Hanny is trots op de pleegvaders van haar kleinkinderen – Walter en Simon. Anne is trots op haar dochter Hanna. Dit elfjarige meisje staat met een monoloog van zeventig minuten op het toneel. En we delen een bloemetje uit aan een huisarts, die een drukke baan en kinderen heeft en klaar staat voor iedereen. Haar schoonmoeder is apetrots op haar.