Haags Sportgala: Eljero Elia Haags Sportman van het Jaar

DEN HAAG - Eljero Elia is op het Haags Sportgala verkozen tot Haags Sportman van het Jaar 2016. Afgelopen seizoen leverde de 29-jarige aanvaller uit Voorburg Feyenoord persoonlijk de prijs waar de Rotterdamse club jarenlang zo naar snakte door de winnende treffer in de KNVB-Bekerfinale binnen te schieten.

Als jongen van ADO Den Haag is de profvoetballer inmiddels doorgegroeid tot international en basiskracht bij Feyenoord. De speler maakt het geen enkele verdediger makkelijk. Links- of rechtsom passeren; het blijft altijd een verrassing.Samen met biljarter Jean van Erp en hardloper Khalid Choukoud was Elia genomineerd voor de titel. In de verkiezing hield de voetballer deze twee sporters achter zich. Honkballer Berry van Driel pakte vorig jaar de prijs.