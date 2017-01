Haags Sportgala: Marit Bouwmeester pakt titel Haags Sportvrouw van het Jaar

Foto: ANP

DEN HAAG - Marit Bouwmeester is in de prijzen gevallen op het Haags Sportgala. Maandagavond werd de zeilster verkozen tot Haags Sportvrouw van het Jaar 2016. Afgelopen jaar behaalde Bouwmeester een felbegeerde gouden plak op de Olympische Spelen in Rio.





Anicka van Emden en Sanne van Olphen



Judoka Anicka van Emden, winnaar in 2013, en handbalster Sanne van Olphen waren ook genomineerd. Zij moesten de prijs helaas aan zich voorbij laten gaan. Vorig jaar werd korfbalster Celeste Split uitgeroepen tot Haags Sportvrouw van het Jaar 2015.





Door: Sportredactie Correctie melden