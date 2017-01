Geen treinen tussen Leiden Centraal en Haarlem

LEIDEN - Tussen Leiden Centraal en Haarlem rijden maandagmiddag geen treinen door een aanrijding met een persoon tussen Voorhout en Haarlem. Dat meldt de NS.

De extra reistijd kan oplopen tot meer dan een uur. De treinen moeten rond 18.30 uur weer gaan rijden.Reizigers tussen Alkmaar en Leiden Centraal kunnen het beste omreizen via Sloterdijk en Schiphol. Reizigers tussen Leiden Centraal en Amsterdam Centraal en tussen Leiden Centraal en Haarlem reizen ook om via Schiphol.Tussen Den Haag Centraal en Utrecht Centraal rijden maandag veel minder treinen door een kapotte wissel. De vertraging kan oplopen tot een uur.Dit probleem is naar verwachting pas in de nacht van maandag op dinsdag verholpen.