Haags Sportgala: 13-jarige Eva Geilenkirchen Haags Sporttalent van het Jaar

Zwemster Eva Geilenkirchen (midden) (foto: Haags Sportgala)

DEN HAAG - Op het Haags Sportgala is de pas 13-jarige Eva Geilenkirchen uitgeroepen tot Haags Sporttalent van het Jaar 2016. De Zwitserse komt uit voor The Hague Swimming en heeft het afgelopen jaar meerdere kampioenschappen in de wacht gesleept.





Jorrit Croon en Steffie van der Peet



Met hockeyer Jorrit Croon en wielrenster Steffie van der Peet liet Geilenkirchen niet de minste sporters achter zich.





Geilenkirchen was niet aanwezig bij het gala. Ze is een echte wereldburger. De talentvolle zwemster is geboren in Hong Kong en heeft op deze zeer jonge leeftijd al verbluffende resultaten geboekt.

