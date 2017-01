Overleden drenkeling Reineveldbrug is 77-jarige Delftenaar

Drenkeling gereanimeerd bij Reineveldbrug in Delft. (Foto: Marofer)

DELFT - De overleden man die maandagochtend uit het water is gehaald bij de Reineveldbrug in Delft is een 77-jarige Delftenaar. Dat meldt de politie aan Omroep West.









De man werd rond 09.00 uur gevonden en op de kant gehaald . Reanimatie mocht niet meer baten. De politie kon nog niet vertellen wat de doodsoorzaak is.

