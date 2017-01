Haags Sportgala: Brouwer en Meeuwsen ‘opnieuw’ verkozen tot Haags Sportploeg van het Jaar

Beachvolleybalduo Brouwer/Meeuwsen en de Oranje-volleyballers. (Foto: Nevobo)

DEN HAAG - Het beachvolleybalduo Alexander Brouwer en Robert Meeuwsen is verkozen tot Haags Sportploeg van het Jaar 2016. In Rio geschreven ze afgelopen jaar geschiedenis door als eerste Nederlands beachvolleybalkoppel een bronzen medaille op de Olympische Spelen te behalen. In 2013 werd het duo ook uitgroepen tot Haags Sportploeg van het Jaar.









ADO Vrouwen en HAAG Atletiek



De powervrouwen van ADO Den Haag en HAAG Atletiek waren ook genomineerd voor de titel, maar konden niet opboksen tegen de twee mannen.





ADO Den Haag-speler Tom Beugelsdijk reikte de prijs uit aan de twee mannen. 'Power Volleybal' dat hebben deze Haagse gasten uitgevonden. De twee zijn lang, sterk, kundig en willen op die manier al hun wedstrijden domineren en dat gaat ze goed af.

