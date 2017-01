Ruime meerderheid Zoetermeerse gemeenteraad wil door met ontwikkeling Holland Outlet Mall

ZOETERMEER - De gemeente Zoetermeer gaat door met de ontwikkeling van de Holland Outlet Mall (HOM). Dat heeft een ruime meerderheid van de Zoetermeerse raad maandagavond besloten. Wel stellen de partijen in de gemeenteraad een hoop voorwaarden aan hun steun voor de komst van het outletcentrum.

Ze eisen onder meer garanties over verkeersoplossingen. Het outletcentrum zou jaarlijks zeker 6,5 miljoen bezoekers moeten trekken, van wie het merendeel met de auto komt. Omwonenden en raadsleden vrezen verkeersopstoppingen, parkeerproblemen en een slechtere luchtkwaliteit door een toename van fijnstof. Meerdere belangrijke wegen in de stad, zoals de Europaweg, zullen moeten worden aangepast.Ook wil een meerderheid van de gemeenteraad dat er een goede verbinding komt tussen het Stadshart en de HOM, zodat ook de huidige winkels kunnen profiteren van de extra bezoekers. Het outletcentrum kost zo’n 120 miljoen euro en moet in de plaats komen van het Woonhart aan de Europaweg.Het CDA in Zoetermeer ziet de komst van het outletcenter niet zitten. 'Het CDA ziet geen meerwaarde in de Holland Outlet Mall', aldus Ingeborg ter Laak. Ook de SP, GroenLinks en Zoetermeer Vooruit zijn tegen de HOM.Over de HOM is veel te doen in Zoetermeer en de regio. Zo vrezen ondernemers omzetverlies als het outletcentrum er komt. De belangstelling voor de raadsvergadering is maandagavond dan ook groot. In een extra zaal volgden belangstellenden de vergadering op grote schermen, omdat de publieke tribune te weinig plaats bood.Wethouder Mariëtte van Leeuwen (Lijst Hilbrand Nawijn) van economische zaken is blij met het besluit van de gemeenteraad. Zij ziet de HOM als een impuls voor de werkgelegenheid in Zoetermeer; ‘700 tot 850 mensen’ kunnen volgens haar een baan krijgen. 'De Holland Outlet Mall gaat Zoetermeer laten bruisen', aldus Hilbrand Nawijn.