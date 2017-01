Haags Sportgala: Gijs Ronnes valt in de prijzen; Haags Sportcoach van het Jaar

DEN HAAG - Gijs Ronnes heeft de titel Haags Sportcoach van het Jaar 2016 weten te bemachtigen. Samen met het beachvolleybalduo Alexander Brouwer en Robert Meeuwsen, dat maandagavond werd uitgroepen tot Haags Sportploeg van het Jaar, behaalde hij afgelopen zomer een bronzen plak op de Olympische Spelen in Rio.

Ronnes is een bekende naam binnen de (beach-)volleybalwereld. Als beachvolleyballer behaalde hij zelf ook de nodige successen. Na de Olympische Spelen van Londen in 2012 werd hij aangesteld als bondscoach bij Beach Team Nederland, voor de mannentak.Alexander Brouwer en Robert Meeuwsen, waar Ronnes coach van is, pakten maandagavond de titel Haags Sportploeg van het Jaar 2016.ADO Vrouwen-coaches Alex Scholte en Marcel Valk en Paul Wernert van HAAG Atletiek waren ook genomineerd voor de titel.