Driestar College Leiden volgens Elsevier beste school van Nederland

Foto: Omroep West

LEIDEN - Het Christelijke Driestar College in Leiden is de beste school van Nederland. Dat blijkt uit de jaarlijkse scholentest van weekblad Elsevier. Met name het gemengd theoretisch vmbo scoort goed. En dus heeft de school maandag wat te vieren.

'We zijn er ontzettend trots op', zegt docent Bart de Jongh. 'We vinden het heel fijn dat we dit resultaat hebben bereikt.' Voor de docenten is taart geregeld, maar de school krijgt maandag ook nog eens bezoek van SGP-kamerlid Roelof Bisschop uit Den Haag.



Het Driestar College is namelijk een school van de bijbel. Het woord van God is de basis van het onderwijs en dat is op de school ook terug te zien. Maar die vrijheid van onderwijs staat in de politiek ter discussie omdat kinderen binnen die eigen gemeenschap niet mengen met andere geloven.



Druk in de Kamer



Bisschop voelt die druk ook in de Tweede Kamer, en daarom wil hij de school persoonlijk feliciteren. 'Het is voor ons een goede gelegenheid om de vrijheid van onderwijs voor het voetlicht te laten komen', zegt Bisschop. 'Het is goed dat we zichtbaar maken dat een christelijke school goed presteert.'



