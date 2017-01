Zakenman uit Schoonhoven mag vliegen tussen woonplaats en Lelystad

SCHOONHOVEN - Een man uit Schoonhoven mag weer met zijn vliegtuigje naar zijn werk in Lelystad vliegen. Binnen twee dagen moet hij weer toegang krijgen tot Lelystad Airport. Dat bepaalde maandag de rechtbank Midden-Nederland in Lelystad.

De man vliegt met zijn gyroplane naar zijn werk in Lelystad en weer terug. Hij stijgt op vanuit een weiland in zijn woonplaats Schoonhoven en landt op vliegveld Lelystad.Deze luchthaven sloot vorig jaar september de grasbaan waarop de man landde. Volgens Lelystad Airport was dat nodig in verband de uitbreiding van de luchthaven. Lelystad Airport vindt het onveilig als de man met zijn vliegtuigje landt op de verharde hoofdbaan.Volgens de rechter mag de luchthaven de man niet weigeren. De luchthaven heeft bovendien niet toegelicht waarom de veiligheid in het geding zou zijn. Bij andere vliegvelden zou het landen met een gyroplane op verharde banen geen probleem zijn.