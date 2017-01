Levensgroot eerbetoon Chuck Deely op gevel Paard van Troje onthuld

DEN HAAG - Een levensgroot kunstwerk van de pas overleden straatmuzikant Chuck Deely is maandagmiddag onthuld in Den Haag. Het doek hangt vanaf nu een maand lang aan de gevel van poppodium Paard van Troje.

Initiatiefnemer van het eerbetoon is The Hague Street Art. 'Chuck is een echt icoon van de stad', vertelt initiator Jochem Cats. 'En toevallig waren wij als The Hague Street Art bezig met een serie portretten van iconische Hagenaars, zoals Paul van Vliet. Toen Chuck overleed, hebben we snel gehandeld en binnen een week dit doek ontwikkeld.'Het kunstwerk is gemaakt door het collectief Bier en Brood. Geen toevallige keuze, legt Cats uit. 'Chuck had een rauw leven en hun werk oogt ook rauw met zwart-wit, veel details en beetje rafelig. Dat past heel goed bij Chuck, die zelfs met sneeuw en hagel gewoon bleef doorspelen in de Grote Marktstraat.'Het kunstwerk is 5 bij 5 meter groot. Na een maand gaat het weer van de gevel af. The Hague Street Art hoopt dat iemand het kunstwerk dan wil adopteren. 'Het verdient een vaste plek in de stad, dus we zoeken nog een stuk muur waar het permanent kan hangen.'