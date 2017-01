Mannen uit Zevenhuizen aangehouden wegens mishandeling in Breda

Archieffoto politie

ZEVENHUIZEN - Drie mannen uit Zevenhuizen zijn maandag opgepakt voor mishandeling van vijf mensen half november vorig jaar in Breda. Het trio (25 en 26 jaar) had vanuit het niets twee stellen op straat aangevallen. De twee mannen en twee vrouwen werden geschopt en geslagen.

De twee stellen liepen op straat in Breda toen ze een gewonde man zagen liggen. Ze schoten hem te hulp, maar werden belaagd door een paar mannen die uit een auto stapten. Alle vier moesten in het ziekenhuis worden behandeld aan hun verwondingen. De daders reden weg, maar een van de achterblijvers noteerde het kenteken.



Vermoedelijk hadden de drie mannen uit Zevenhuizen eerder op de avond in een horecazaak het aan de stok gehad met een andere groep. De politie vermoedt dat ze later de twee stelletjes voor die andere groep hebben aangezien.