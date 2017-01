Haags Sportgala: wie zijn de winnaars?

DEN HAAG - Profvoetballer Eljero Elia is maandagavond op het Haags Sportgala verkozen tot Haags Sportman van het Jaar 2016. De oud-voetballer van ADO Den Haag pakte met Feyenoord afgelopen seizoen de KNVB-Beker. Hij maakte de winnende treffer. De prijs voor Haags Sportvrouw van het Jaar ging naar zeilster Marit Bouwmeester.

Ook het beachvolleybalduo Alexander Brouwer en Robert Meeuwsen viel in de prijzen . Het koppel werd, net als in 2013, verkozen tot Haags Sportploeg van het Jaar. Hun coach, Gijs Ronnes, sleepte de titel Haags Sportcoach van het Jaar in de wacht.De pas 13-jarige Eva Geilenkirchen ging met de titel Haags Sporttalent van het Jaar aan de haal . Squashspeler Laurens Jan Anjema won de oeuvre-award.Wil je het Haags Sportgala 2016 nog een keer terugkijken? Dat kan hieronder.