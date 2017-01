Honderden buurtbewoners komen af op informatieavond over windturbine A4

DEN HAAG - Honderden buurtbewoners uit Leidschendam-Voorburg en Den Haag zijn maandagavond afgekomen op een informatieavond over de omstreden windturbine langs de A4. Doel van de avond in partycentrum Hijdra: praten en discussiëren over de windturbine. Want, welke mogelijkheden hebben de buurtbewoners nog om de molen weg te krijgen?

De organisatie, lokale partij Gemeentebelangen Leidschendam-Voorburg, kon vooraf niet inschatten hoeveel mensen er op de avond zouden afkomen. Maar, na een telling bij de deur staat de teller boven de driehonderd. 'Een enorm grote opkomst’, zegt raadslid Hans Peter Klazenga van Gemeentebelangen. ‘Maar dat laat ook zien dat de mensen verschrikkelijk boos zijn. Echt heel erg boos op de wijze waarop dit gedrocht hier is geplaatst.’De buurtbewoners, die eerder al een protest organiseerde , luisteren tijdens de avond in verschillende zalen naar enkele sprekers. Een van hen is een juridisch adviseur die de bewoners vertelt dat er weinig mogelijkheden meer zijn om iets aan de turbine te doen.Het enige waar de bewoners nog op terug kunnen vallen is de procedure. Heeft de gemeente Den Haag, op wiens grondgebied de turbine staat, alles volgens de regels gedaan? Maar zelfs als dat het geval is, is het in de praktijk moeilijk om iets aan de molen te doen.‘We moeten er vanuit gaan dat de turbine er voorlopig nog wel staat’, zegt Klazenga. ‘Maar aan de andere kant we kunnen wel met elkaar aangeven dat we echt goed naar het proces moet kijken. Want er is geen sprake van goed buurmanschap.’Aan het eind van de bijeenkomst werd er door verschillende buurtbewoners en politici een brief aan de koning ondertekend. Dat is voor de buurt waarschijnlijk de laatste strohalm.